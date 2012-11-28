Романтический возраст





Романтический возраст - комедия в двух действиях



В этой постановке затрагивается и конфликт поколений (отцов и детей), и встают ребром вопросы взаимоотношений между мужчинами и женщинами при различных нравах и порядках. Но вместе с тем спектакль наполнен юмором, чудесами. А умелая игра актеров создает невероятное, волшебное настроение.



В ролях:



Генри Ноул - Андрей Тихонов / Сергей Соколовский

Мэри Ноул - Елена Подуст

Мелиссанда - Иллона Огир

Джейн Баго - Анна Гайдамак

Кут - Вячеслав Огир

Джервейс Мэллори - Сергей Волошин

Джентльмен Сюзан - Анатолий Запорожцев -

Элис - Ирина Цыбулина



По пьесе Алана Александра Милна «Романтический возраст»



Постановка - Николай Сорокин



+10

Дата: 28 января, 5 февраля

Место: Ростовский академический театр драмы им. М. Горького (малая сцена)

Адрес: г.Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 1