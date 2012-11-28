Романтический возраст
Романтический возраст - комедия в двух действиях
В этой постановке затрагивается и конфликт поколений (отцов и детей), и встают ребром вопросы взаимоотношений между мужчинами и женщинами при различных нравах и порядках. Но вместе с тем спектакль наполнен юмором, чудесами. А умелая игра актеров создает невероятное, волшебное настроение.
В ролях:
Генри Ноул - Андрей Тихонов / Сергей Соколовский
Мэри Ноул - Елена Подуст
Мелиссанда - Иллона Огир
Джейн Баго - Анна Гайдамак
Кут - Вячеслав Огир
Джервейс Мэллори - Сергей Волошин
Джентльмен Сюзан - Анатолий Запорожцев -
Элис - Ирина Цыбулина
По пьесе Алана Александра Милна «Романтический возраст»
Постановка - Николай Сорокин
+10
Дата: 28 января, 5 февраля
Место: Ростовский академический театр драмы им. М. Горького (малая сцена)
Адрес: г.Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 1