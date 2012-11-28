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Афиша / Театр

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Романтический возраст

Романтический возраст

Романтический возраст - комедия в двух действиях

В этой постановке затрагивается и конфликт поколений (отцов и детей), и встают ребром вопросы взаимоотношений между мужчинами и женщинами при различных нравах и порядках. Но вместе с тем спектакль наполнен юмором, чудесами. А умелая игра актеров создает невероятное, волшебное настроение.

В ролях:

Генри Ноул - Андрей Тихонов / Сергей Соколовский
Мэри Ноул - Елена Подуст
Мелиссанда - Иллона Огир
Джейн Баго - Анна Гайдамак
Кут - Вячеслав Огир
Джервейс Мэллори - Сергей Волошин
Джентльмен Сюзан - Анатолий Запорожцев -
Элис - Ирина Цыбулина

По пьесе Алана Александра Милна «Романтический возраст»

Постановка - Николай Сорокин

+10
Дата: 28 января, 5 февраля
Место: Ростовский академический театр драмы им. М. Горького (малая сцена)
Адрес: г.Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 1

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