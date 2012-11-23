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Прощай, Доротти!

Прощай, Доротти!

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ СКАЗКА по мотивам повести Ф. Баума «ВОЛШЕБНИК ИЗ СТРАНЫ ОЗ»

МАУ «Городской Дом Творчества» и Ростовская молодежная Театр-Студия «ИСТОК» приглашают ростовчан и гостей нашего города посмотреть увлекательную, музыкальную, интерактивную сказку для детей и взрослых о приключениях маленькой девочки по имени Доротти, которая пришла в провинциальный театрик, чтобы найти там волшебника. Сама того не желая, она вмешивается в ход спектакля и меняет его ход. Доротти предстоит встретить странных существ и злых волшебников, которых она должна победить, и найти настоящих друзей. В спектакле прозвучит оригинальная, веселая и «ЖИВАЯ» музыка.

«… Прощай, Доротти!» перенесет маленьких зрителей в волшебный мир сказки, а взрослых в их безвозвратно ушедшее детство, и подарит массу положительных эмоций.

Дата: 12 февраля 12.00 и 14.00
Место: МАУ «ГДТ» Концертный зал
Адрес: ул. Темерницкая, 45

По вопросам приобретения билетов обращаться по телефону:
+7-928-149-38-78

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