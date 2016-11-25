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Постановка пьесы «Бал неслучившихся встреч»

Постановка пьесы «Бал неслучившихся встреч»

Постановка пьесы А. В. Гнездилова «Бал неслучившихся встреч». Это будет не просто постановка, а целый мастер-класс по инновационному театру!

Любой участник мастер-класса получит возможность превратиться в актера, режиссёра, сценариста, декоратора, работника сцены, буфетчика, гардеробщика или театрального критика. В экзистенциальном театре процесс выбора роли порой важнее бытия в этой роли, порой настоящая жизнь в экзистенциальном театре начинается в закулисье.

Экзистенциальный театр как уникальная отечественная разработка на стыке театра, филологии, философии и прикладного экзистенциализма был представлен на Всемирном Конгрессе по экзистенциальной терапии и консультированию в Лондоне (май 2015), а также описан в Энциклопедии «Экзистенциальная терапия и консультирование в современном мире», раздел «Русская ветвь прикладного экзистенциализма» (Лондон, 2017).

Искусство на грани терапии и философии может быть интересно но и полезно студентам театральных и кинематографических ВУЗов, колледжей культуры, филологам, философам, психологам, а так же всем, кто интересуется отечественной культурой и театром.

Ведущие:
Наталья Олейник - сценарист и режиссер фильма «Русская ветвь прикладного экзистенциализма» - президент РООО «Ассоциация экзистенциального консультирования» - член российской делегации на Всемирном Конгрессе по экзистенциальной терапии и консультированию (Лондон, 2015)

Семён Есельсон - основатель первого в России Международного Института Экзистенциального Консультирования(МИЭК) - один из ведущих экзистенциальных терапевтов Восточной Европы - член правления Европейской Ассоциации экзистенциальной терапии.

Стать зрителем или поучаствовать в действии может любой желающий.

Стоимость посещения - 150 руб/час (оплата поминутная)

Дата: 11 февраля в 14:00
Место: Свободное пространство «Циферблат»
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Соколова, 46

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