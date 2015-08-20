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Афиша / Театр

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Пигмалион

Пигмалион

Поэма с одним антрактом
Постановка - Народный артист России Сергей Яшин (Москва)

В ролях:

Профессор Хиггинс - Вячеслав Огир
Полковник Пикеринг - Алексей Тимченко
Элиза Дулитл - Елена Золотавина
Миссис Хиггинс - Татьяна Шкрабак
Миссис Пирс - Наталья Гординская
Мистер Дулитл - Сергей Власов
Миссис Эйнсфорд Хилл - Елена Ширшина
Элеонора, горничная - Марина Любимова
Фредди - Сергей Голотвин
Клара - Оксана Войцеховская
Прохожий - Владимир Кирдяшкин
Саркастический прохожий - Анатолий Запорожцев
Любители оперы - Сергей Волошин / Анастасия Голотвина / Анна Гайдамак / Марина Любимова
Дирижер - Борис Касьянов

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