Пигмалион
Поэма с одним антрактом
Постановка - Народный артист России Сергей Яшин (Москва)
В ролях:
Профессор Хиггинс - Вячеслав Огир
Полковник Пикеринг - Алексей Тимченко
Элиза Дулитл - Елена Золотавина
Миссис Хиггинс - Татьяна Шкрабак
Миссис Пирс - Наталья Гординская
Мистер Дулитл - Сергей Власов
Миссис Эйнсфорд Хилл - Елена Ширшина
Элеонора, горничная - Марина Любимова
Фредди - Сергей Голотвин
Клара - Оксана Войцеховская
Прохожий - Владимир Кирдяшкин
Саркастический прохожий - Анатолий Запорожцев
Любители оперы - Сергей Волошин / Анастасия Голотвина / Анна Гайдамак / Марина Любимова
Дирижер - Борис Касьянов