Невероятные приключения Юли и Наташи



Юля и Наташа – жертвы массовой культуры, у которых в жизни все складывается не так, как они хотят: и в семьях проблемы, и с личной жизнью не ладится, и мечты не воплощаются. Вот и решают они, чтобы избавиться от всех бед разом, продать душу дьяволу. Отсюда и начинаются их невероятные приключения…



ЖАНР: сказка для взрослых



АВТОРЫ/РЕЖИССЕР: Герман Греков и Юрий Муравицкий



АКТЕРЫ: Светлана Башкирова, Арина Волженская, Светлана Лысенкова, Людмила Мелентьева, Александр Волженский, Владимир Василатов, Алексей Дронов, Антон Соловьев, Владимир Ануфриев, Александр Овсянников, Николай Ханжаров, Владимир Воробьев.



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 1 час 10 мин



ОГРАНИЧЕНИЯ: 18+



ДАТА: 19 января, 20:00