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Невероятные приключения Юли и Наташи

Невероятные приключения Юли и Наташи
Юля и Наташа – жертвы массовой культуры, у которых в жизни все складывается не так, как они хотят: и в семьях проблемы, и с личной жизнью не ладится, и мечты не воплощаются. Вот и решают они, чтобы избавиться от всех бед разом, продать душу дьяволу. Отсюда и начинаются их невероятные приключения…

ЖАНР: сказка для взрослых

АВТОРЫ/РЕЖИССЕР: Герман Греков и Юрий Муравицкий

АКТЕРЫ: Светлана Башкирова, Арина Волженская, Светлана Лысенкова, Людмила Мелентьева, Александр Волженский, Владимир Василатов, Алексей Дронов, Антон Соловьев, Владимир Ануфриев, Александр Овсянников, Николай Ханжаров, Владимир Воробьев.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 1 час 10 мин

ОГРАНИЧЕНИЯ: 18+

ДАТА: 19 января, 20:00

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