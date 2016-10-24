Авторизация

Регистрация
  • USD 59.31
  • EUR 63.82
  • Погода в г. +2

Афиша / Театр

0

Лебединое озеро

Лебединое озеро

В 1875 году дирекция императорских театров обратилась к Чайковскому с необычным заказом: написать балет «Озеро лебедей». Необычным этот заказ являлся потому, что ранее «серьезные» композиторы балетной музыки не писали. Но несмотря на это, Чайковский заказ принял. Предложенный композитору сценарий В. Бегичева и В. Гельцера был основан на мотивах народных сказок о заколдованных девушках, превращенных в лебедей. Тема всепобеждающей любви, торжествующей даже над смертью, была Чайковскому очень близка: к тому времени уже была написана симфоническая увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», а вслед за «Лебединым озером» была создана «Франческа да Римини».
Лебединое озеро
Прежде чем приступить к работе Чайковский внимательно изучил различные балетные партитуры, чтобы понять «этот род композиции в деталях». По воспоминаниям современников, он «перед написанием балета долго добивался, к кому можно обратиться, чтобы получить точные данные о необходимой для танцев музыке. Он даже спрашивал... что ему делать с танцами, какова должна быть их длина, счет и т. д.». Постановку балета осуществил приглашенный в Москву в 1873 году на должность балетмейстера московского Большого театра В. Рейзингер. Он слыл неважным постановщиком и его балеты неизменно проваливались. Премьера «Лебединого озера», которая состоялась 20 февраля 1873 года, не стала исключением: это знаковое событие для русского балета осталось незамеченным. Собственно, с точки зрения балетоманов это и не было событием: спектакль оказался неудачным и через восемь лет сошел со сцены.
Лебединое озеро
Подлинное рождение первого балета Чайковского состоялось более двадцати лет спустя, уже после смерти композитора. Дирекция императорских театров собиралась поставить «Лебединое озеро» в сезоне 1893—1894 годов. К работе над спектаклем были привлечены два прекрасных балетмейстера — маститый Мариус Петипа и Лев Иванов. Сценарий новой постановки балета был разработан Петипа. Весной 1893 года началась его совместная работа с Чайковским, прервавшаяся безвременной кончиной композитора. На вечере, посвященном памяти Чайковского и состоявшемся 17 февраля 1894 года, в числе других номеров была исполнена 2-я картина «Лебединого озера» в постановке Иванова. Этой постановкой Иванов открыл новую страницу в истории русской хореографии и приобрел славу великого художника. До сих пор некоторые труппы ставят ее как отдельное самостоятельное произведение.

15 января 1895 года в Мариинском театре, в Петербурге, состоялась, наконец, премьера, давшая долгую жизнь «Лебединому озеру».

Хореография М. Петипа и Л. Иванова в редакции К. Сергеева

Место: Ростовский государственный музыкальный театр
Дата: 5 февраля 18:00
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая, 134

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!