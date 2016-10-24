Лебединое озеро





В 1875 году дирекция императорских театров обратилась к Чайковскому с необычным заказом: написать балет «Озеро лебедей». Необычным этот заказ являлся потому, что ранее «серьезные» композиторы балетной музыки не писали. Но несмотря на это, Чайковский заказ принял. Предложенный композитору сценарий В. Бегичева и В. Гельцера был основан на мотивах народных сказок о заколдованных девушках, превращенных в лебедей. Тема всепобеждающей любви, торжествующей даже над смертью, была Чайковскому очень близка: к тому времени уже была написана симфоническая увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», а вслед за «Лебединым озером» была создана «Франческа да Римини».



Прежде чем приступить к работе Чайковский внимательно изучил различные балетные партитуры, чтобы понять «этот род композиции в деталях». По воспоминаниям современников, он «перед написанием балета долго добивался, к кому можно обратиться, чтобы получить точные данные о необходимой для танцев музыке. Он даже спрашивал... что ему делать с танцами, какова должна быть их длина, счет и т. д.». Постановку балета осуществил приглашенный в Москву в 1873 году на должность балетмейстера московского Большого театра В. Рейзингер. Он слыл неважным постановщиком и его балеты неизменно проваливались. Премьера «Лебединого озера», которая состоялась 20 февраля 1873 года, не стала исключением: это знаковое событие для русского балета осталось незамеченным. Собственно, с точки зрения балетоманов это и не было событием: спектакль оказался неудачным и через восемь лет сошел со сцены.



Подлинное рождение первого балета Чайковского состоялось более двадцати лет спустя, уже после смерти композитора. Дирекция императорских театров собиралась поставить «Лебединое озеро» в сезоне 1893—1894 годов. К работе над спектаклем были привлечены два прекрасных балетмейстера — маститый Мариус Петипа и Лев Иванов. Сценарий новой постановки балета был разработан Петипа. Весной 1893 года началась его совместная работа с Чайковским, прервавшаяся безвременной кончиной композитора. На вечере, посвященном памяти Чайковского и состоявшемся 17 февраля 1894 года, в числе других номеров была исполнена 2-я картина «Лебединого озера» в постановке Иванова. Этой постановкой Иванов открыл новую страницу в истории русской хореографии и приобрел славу великого художника. До сих пор некоторые труппы ставят ее как отдельное самостоятельное произведение.



15 января 1895 года в Мариинском театре, в Петербурге, состоялась, наконец, премьера, давшая долгую жизнь «Лебединому озеру».



Хореография М. Петипа и Л. Иванова в редакции К. Сергеева



Место: Ростовский государственный музыкальный театр

Дата: 5 февраля 18:00

Адрес: г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая, 134