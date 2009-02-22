Кьоджинские перепалки





Карло Гольдони: «В дни моей молодости (с 1728 по 1729 год), я занимал в Кьодже должность канцлера по уголовным делам… Мне приходилось иметь дело с многолюдной и шумной толпой рыбаков, матросов и кумушек, которые проводят все свое время на улице. Я хорошо изучил их нравы, их своеобразный язык, их веселый и лукавый характер, и мне не трудно было изобразить все это».



14+



Комедия в 2-х действиях по пьесе К.Гольдони

Режиссер - Александр Баргман

Сценография и костюмы - Николай Чернышев

Музыкальное оформление - Алексей Екимов

Балетмейстер - Оксана Зиброва



Продолжительность - 2 ч. 15 мин. с антрактом



Дата: 11 февраля 19.00

Место: Ростовский-на-Дону академический молодёжный театр, большая сцена

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3