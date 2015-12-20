Авторизация

Регистрация
  • USD 59.31
  • EUR 63.82
  • Погода в г. +2

Афиша / Театр

0

Каштанка

Каштанка

Спектакль ставится на Экспериментальной сцене. Жанр постановки заявлен как собачья история.

Молодежный театр готовит всем юным ростовчанам истинный подарок. «Каштанка» в постановке режиссера Павла Зобнина – подлинный образец того, каким должен быть спектакль для детей: красивым, затейливым, добрым и мудрым.

Эскиз этого спектакля демонстрировался в Творческой экспериментальной лаборатории Олега Лоевского «Чехов. Рассказы», проходившей в 86-ом театральном сезоне.

Продолжительность - 1 час 30 мин без антракта

Режиссер-постановщик: Павел Зобнин
Художник - Никита Сазонов
Художник по свету - Жанна Дазидова, засуженный работник культуры РФ
Балетмейстер - Оксана Зиброва, заслуженная артистка Республики Северная Осетия-Алания
7+

Место: Ростовский-на-Дону академический театр
Дата: 4 февраля 13.00
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы,3

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!