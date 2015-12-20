Каштанка





Спектакль ставится на Экспериментальной сцене. Жанр постановки заявлен как собачья история.



Молодежный театр готовит всем юным ростовчанам истинный подарок. «Каштанка» в постановке режиссера Павла Зобнина – подлинный образец того, каким должен быть спектакль для детей: красивым, затейливым, добрым и мудрым.



Эскиз этого спектакля демонстрировался в Творческой экспериментальной лаборатории Олега Лоевского «Чехов. Рассказы», проходившей в 86-ом театральном сезоне.



Продолжительность - 1 час 30 мин без антракта



Режиссер-постановщик: Павел Зобнин

Художник - Никита Сазонов

Художник по свету - Жанна Дазидова, засуженный работник культуры РФ

Балетмейстер - Оксана Зиброва, заслуженная артистка Республики Северная Осетия-Алания

7+



Место: Ростовский-на-Дону академический театр

Дата: 4 февраля 13.00

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы,3