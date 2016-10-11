Цыган





Степная сага о любви. К 100-летию Анатолия Калинина.



Над созданием саги работает команда постановщиков «Тихого Дона»: лауреаты Национальной театральной премии «Золотая маска» режиссёр Геннадий Шапошников и художник Виктор Герасименко, лауреат премий «ТЭФИ» и «Ника» композитор Алексей Шелыгин, драматург Владимир Малягин, художник по костюмам Наталья Пальшкова. Роль Будулая исполнит Александр Волженский, Клавдии Пухляковой - Кристина Гаврюкова и Елена Климанова.



В новой постановке ростовской драмы известная история цыгана Будулая развернётся сложным, драматичным, но светлым полотном. По замыслу режиссёра, это будет сюжет о том, как жизнь человека освещает надежда на обретение счастья.



Действующие лица и исполнители:



Будулай Иванов Александр Волженский

Клавдия Пухлякова Кристина Гаврюкова

Елена Климанова

Ваня Сергей Голотвин

Нюра Алена Гудкова

Галя Юлия Гребеник

Лущилиха Татьяна Шкрабак

Настя Екатерина Березина

Елена Золотавина

Шелоро Романова Ольга Васильева

Татьяна Полищук

Егор Романов Александр Богданов

Михаил Вячеслав Огир

Генерал Стрепетов Иван Тельнов

Цыганская мать Наталья Гординская

Тамила Иллона Огир

Анастасия Голотвина

Вася Пустошкин Владимир Кирдяшкин

Привалов Сергей Власов

Шелухин Юрий Добринский

Ожогин Евгений Климанов

Тимофей Ильич Денис Рогожников

Николай Петрович Олег Ширшин

Макарьевна Людмила Скворцова



В массовых сценах

Роман Гайдамак

Денис Рогожников

Сергей Волошин

Марьяна Арутюнова

Оксана Войцеховская

Елена Ширшина



Дата: 11 февраля 18:30

Место: Ростовский академический театр драмы им М. Горького

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 1