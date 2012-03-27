Звуки Мюзикла





«Мюзикломания» заполонила мир давно. Из всех жанром музы-кального театра - оперы, оперетты, музыкальной комедии, водевиля и других - мюзикл является наиболее распространенным и имеющим наибольшее число почитателей в силу своей ярко выраженной мелодичности, общей демократичности и многоликости. Вопрос о том, насколько мюзикл можно считать самостоятельным жанром или он представляет собой синтез разных жанровых средств, до сих пор не решен однозначно. От этого любителей его не становится меньше. В этом удивительном театральном жанре очень органично переплелись элементы самых различных сценических произведений: комической и балладной оперы, театра менестрелей, экстраваганцы, бурлеска, водевиля, мелодрамы, романтического балета, ревю, варьете, оперетты. Но, несмотря на такую, казалось бы, излишнюю «пестроту» своих истоков, мы можем совершенно точно сказать, что жанр мюзикла характеризует свобода выбора тематики и выразительных средств, необыкновенная зрелищность, особая вокальная и хореографическая манера исполнения, а в целом - это всегда роскошное музыкально-танцевальное шоу.



История самого молодого жанра музыкального театра насчитывает уже почти полтора столетия. Две основные линии формирования и расцвета мюзикла связаны с нью-йоркским Бродвеем и лондонским Уэст-Эндом. Из последней четверти XIX века дошли к нам имена композиторов, создавших интересные образцы ранних мюзиклов: Густав Керкер (США), Сидней Джонс, Айвен Карилл, Лайонел Монктон (Англия).



В первой половине двадцатого века был создан целый «фейерверк» великолепных сочинений, которые впоследствии абсолютно справедливо стали называть классикой жанра: «Розмари» Р. Фримля (1924 г.), «Нет, нет, Нанетта!» В. Юманса (1925 г.), «Трёхгрошовая опера» (1933 г.), «Порги и Бесс» Дж. Гершвина (1935 г.), «Оклахома» Р. Роджерса и Л. Харта (1943 г.), «Целуй меня, Кэт!» К. Портера (1948 г.), а также выдающиеся «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу (1956 г.) и «Вестсайдская история» Л. Бернстайна (1957 г.).



За этот же период сформировалась мощная индустрия создания, постановок и проката спектаклей по разным странам мира. В мюзиклах использовалась новейшая звуковая и световая аппаратура, сложнейшая современная машинерия оснащения и оформления сцены. Благодаря этому постановки мюзиклов привлекали огромное количество зрителей, и поклонников жанра становилось с каждым годом всё больше. Америка по-прежнему оставалась лидером в развитии мюзикла, который, оставаясь в рамках сформировавшихся традиций, стал существенно обогащаться и элементами джаза, рок- и поп- культуры. Одним из европейских центров жизни мюзикла стала Франция. Именно здесь родился один из известнейших мюзиклов «Notre-Dame de Paris» Р. Кончайте (1988 г.)



Бродвей 60-70-х годов прошлого столетия даровал миру незабываемые мюзиклы: 1959 г. - «Звуки музыки» Р. Роджерс, О. Хаммерштайн, 1964 г. - «Хелло, Долли!» Дж. Херман, «Смешная девчонка» Дж. Стайн, «Скрипач на крыше» Дж. Бок, 1965 г. «Человек из Ламанчи» М. Ли, 1966 г. - «Кабаре» и 1975 г. - «Чикаго» Дж. Кандор. В 70-е годы начинает создавать прекрасные сочинения композитор, которого очень скоро назвали «королём мюзикла» и чьи преобразования в этом жанре распахнули перед ним новые горизонты, новые возможности. Эндрю Ллойд Уэббер - английский лорд, мультимиллиардер, композитор - автор 15 популярнейших мюзиклов: «Иисус Христос - Суперзвезда» (1971 г.), «Эвита» (1979 г.), «Кошки» (1981 г.), «Песня и танец» (1982 г.), «Призрак оперы» (1986 г.), «Сансет бульвар» (1994 г.), «Женщина в белом» (2004 г.), «Любовь не умирает никогда» (2010 г.). Многие мюзиклы Уэббера и других композиторов получили самостоятельную и успешную жизнь благодаря кино.



Годом рождения мюзикла в России принято считать 1975 г. - это год создания первой российской рок-оперы А. Журбина «Орфей и Эвридика». Потом были «Юнона и Авось», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» А. Рыбникова, «Норд-Ост» А. Иващенко, Г. Васильева, «Маугли» В. Сташинского, «Свадьба Кречинского» А. Колкера, «О, милый друг» В. Лебедева, «Мертвые души» А. Пантыкина и другие. Вот уже более 30 лет мюзиклы в России создаются, исполняются и с интересом воспринимаются слушателями. Однако нередко звучат сомнения о будущем этого жанра в нашей стране. Но пока исследователи и критики музыкального театра пытаются решить вопрос о том, приживётся ли он в России окончательно, мы сегодня имеем чудесную возможность вспомнить наиболее яркие страницы истории мюзикла.



Автор сценария и режиссёр-постановщик народный артист России Марк Розовский

спектакль-ревью в 2-х действиях



Место: Ростовский государственный музыкальный театр

Дата: 4 февраля 18:00

Адрес: г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая, 134