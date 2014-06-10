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Сплин «Ключ к шифру»

Сплин «Ключ к шифру»

«Ключ к шифру» - четырнадцатый студийный альбом российской группы «Сплин», выпущенный 23 сентября 2016 года.

Работа над альбомом велась на собственной студии группы в Санкт-Петербурге, расположенной по соседству со студией «Добролёт», на которой было записало большинство предыдущих пластинок коллектива. Своё пространство для работы, по словам лидера группы Александра Васильева, позволило в спокойной обстановке более вдумчиво подойти к процессу записи, а самому Васильеву поэкспериментировать с вокалом.

Сам Васильев характеризует название альбома следующим образом - каждая песня «Ключа к шифру» - «реальное зашифрованное сообщение, ключ к которому откроется тому, кому песня понравилась и запомнилась».

В записи принимал участие саксофонист групп Spitfire и «Ленинград» Григорий Зонтов.

На песни «Пирамиды», «Окраины» и «Земля уходит из-под ног» были сняты клипы.

Место: КСК «Экспресс»
Дата: 3 февраля
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Закруткина, 67А
Стоимость билетов: 1800 - 4000

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