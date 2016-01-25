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Симфо-Love

Симфо-Love

Ростовский академический симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижёр Валентин Урюпин) представляет программу «Симфо-Love», посвящённую дню всех влюблённых Диржёр и солист Юрий Медяник (скрипка, бандонеон, г. Москва).

В программе: Л. Бернстайн «Вестсайдская история» песни и фрагменты из мюзикла, а также произведения А. Пьяццолла, А. Пахмутовой и многое другое.

Дата: 11 февраля 18:00
Место: Ростовская государственная филармония
Адрес: г. Ростов-на-Дону ул. Б. Садовая, 170

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