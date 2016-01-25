Симфо-Love





Ростовский академический симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижёр Валентин Урюпин) представляет программу «Симфо-Love», посвящённую дню всех влюблённых Диржёр и солист Юрий Медяник (скрипка, бандонеон, г. Москва).



В программе: Л. Бернстайн «Вестсайдская история» песни и фрагменты из мюзикла, а также произведения А. Пьяццолла, А. Пахмутовой и многое другое.



Дата: 11 февраля 18:00

Место: Ростовская государственная филармония

Адрес: г. Ростов-на-Дону ул. Б. Садовая, 170