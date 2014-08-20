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Рок-опера «ЮНОНА И АВОСЬ»

Рок-опера «ЮНОНА И АВОСЬ»

Рок-опера «ЮНОНА И АВОСЬ» в Ростове-на-Дону! Впервые будет использована современнейшая компьютерная сценография формата 4D.

Великолепная музыка Алексея Рыбникова, стихи Андрея Вознесенского, исключительно «живое» исполнение, незабываемое зрелище и буря эмоций! В спектакле заняты блестящие московские артисты Театра А. Рыбникова, среди которых сразу несколько участников разных сезонов популярного телевизионного ШОУ «ГОЛОС».

Дата: 21 февраля 19.00
Место: Ростовский академический театр драмы им. М. Горького
Адрес: Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 1

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