Рок-опера «ЮНОНА И АВОСЬ»
Рок-опера «ЮНОНА И АВОСЬ» в Ростове-на-Дону! Впервые будет использована современнейшая компьютерная сценография формата 4D.
Великолепная музыка Алексея Рыбникова, стихи Андрея Вознесенского, исключительно «живое» исполнение, незабываемое зрелище и буря эмоций! В спектакле заняты блестящие московские артисты Театра А. Рыбникова, среди которых сразу несколько участников разных сезонов популярного телевизионного ШОУ «ГОЛОС».
Дата: 21 февраля 19.00
Место: Ростовский академический театр драмы им. М. Горького
Адрес: Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 1