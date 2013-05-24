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Панорама ростовской фортепианной школы

Панорама ростовской фортепианной школы

20 февраля в Большом зале Ростовской государственной филармонии состоится мега-концерт 16-ти лучших пианистов-выпускников Ростовской консерватории «Панорама ростовской фортепианной школы», посвященный 50-летию РГК.

Профессорский состав кафедры специального фортепиано РГК составляют выпускники Московской и Ленинградской консерваторий. Столь уникальная профессиональная наследственность обеспечивает яркие победы студентов-пианистов на самых престижных исполнительских конкурсах. Подобное явление практически ежегодно подкрепляется все новыми достижениями в конкурсных соревнованиях с лучшими пианистами России, Европы и мира. Только в 2016 году студенты Ростовской консерватории выиграли первые премии на 10-ти международных конкурсах. В настоящее время история ростовской фортепианной школы продолжается, прирастая все новыми именами.

В концерте примут участие выпускники, стажеры европейских академий, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, которые сегодня сами становятся на путь педагогики и исполнительства. Многие из них являются приглашенными солистами крупных фестивалей и концертных программ, выступают с лучшими оркестрами России и Европы.

ВХОД НА КОНЦЕРТ СВОБОДНЫЙ!

Дата: 20 февраля 18.00
Место: Ростовская государственная консерватория им. Рахманинова
Адрес: пр. Буденновский, 23

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