Концерт Keiko Matsui





Весной 2017 года Keiko Matsui возвращается в Россию с большим туром, посвященным презентации новой программы!



KEIKO MATSUI - известная японская пианистка и композитор. Стиль, в котором играет пианистка Кейко Мацуи, обычно называют «современным джазом» или даже «современной музыкой для взрослых», но кроме джазовых интонаций в её творчестве определённо присутствует составляющая нью-эйдж. Это отличный расслабляющий фон для любого времени суток и любой компании.



С продажей более чем 1,5 миллиона альбомов и множеством концертов по всему миру, Кейко Мацуи является одной из самых ярких звезд в области инструментальной музыки. Вольная душа и творческие гены обеспечили ей невероятную возможность делить сцену с такими известными личностями, как Стиви Уандер, Майлс Дейвис, Дэйв Коз, Хью Масекела и Боб Джеймс.



На этот раз в Петербург, Москву и Нижний Новгород пианистка привезет с собой уникальную программу, ведь аккомпанировать ей будут лучшие джазовые музыканты - бразильский гитарист Жоао Педро Мурана, кубинский барабанщик-виртуоз Джимми Бранли и несравненный бас Карлитос де Пуэрто. В остальных городах будет соло-тур.



Неустанно гастролируя, Кейко Мацуи доносит свое творчество практически в каждый уголок мира. Ее музыка не знает границ, а смешения музыкальных влияний сделали ее поистине уникальной.



Дата: 14 марта 19.00

Место: Ростовская областная филармония

Адрес: г. Ростов-на-Дону ул. Б. Садовая, 170