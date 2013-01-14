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Концерт Keiko Matsui

Концерт Keiko Matsui

Весной 2017 года Keiko Matsui возвращается в Россию с большим туром, посвященным презентации новой программы!

KEIKO MATSUI - известная японская пианистка и композитор. Стиль, в котором играет пианистка Кейко Мацуи, обычно называют «современным джазом» или даже «современной музыкой для взрослых», но кроме джазовых интонаций в её творчестве определённо присутствует составляющая нью-эйдж. Это отличный расслабляющий фон для любого времени суток и любой компании.

С продажей более чем 1,5 миллиона альбомов и множеством концертов по всему миру, Кейко Мацуи является одной из самых ярких звезд в области инструментальной музыки. Вольная душа и творческие гены обеспечили ей невероятную возможность делить сцену с такими известными личностями, как Стиви Уандер, Майлс Дейвис, Дэйв Коз, Хью Масекела и Боб Джеймс.

На этот раз в Петербург, Москву и Нижний Новгород пианистка привезет с собой уникальную программу, ведь аккомпанировать ей будут лучшие джазовые музыканты - бразильский гитарист Жоао Педро Мурана, кубинский барабанщик-виртуоз Джимми Бранли и несравненный бас Карлитос де Пуэрто. В остальных городах будет соло-тур.

Неустанно гастролируя, Кейко Мацуи доносит свое творчество практически в каждый уголок мира. Ее музыка не знает границ, а смешения музыкальных влияний сделали ее поистине уникальной.

Дата: 14 марта 19.00
Место: Ростовская областная филармония
Адрес: г. Ростов-на-Дону ул. Б. Садовая, 170

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