Александр Коган обещает вернуться в Ростов уже в апреле





- Александр, с чем будет связана ваша поездка в Ростов?

- Я бы очень хотел приезжать в Ростов просто для отдыха или с целью посещения каких-либо достопримечательностей театров или музее. Но в этот раз меня ведёт работа. И меня это тоже очень радует. Потому что, даже если это выступление в тесном рабочем графике, это все равно любимое дело.



- Расскажите подробнее.

- Город Ростов в списке моего концертного тура, который я сейчас активно готовлю со своей командой. Мы всегда очень внимательны подходим к выступлениям, и конечно выбор городов стал непростым делом.



- Расскажите о новой песне «Я с тобой».

- Я выступил продюсером песни, автором слов стал Владимир Стуков и Евгения Трубачёва. А история песни сама по себе уникальна. Никогда еще более сложным и я бы так сказал, мистическим, образом ко мне не попадали еще тексты. Хотя, мое творчество состоит из таких вещей, встреч или знакомств.







- А какие были ощущения, когда вы увидели строчки песни?

- Почти всегда при выборе города, концертной площадки или даже песни я сразу чувствую мое ли это. В данном случае, увидев текст я понял - мое! Я проникся смыслом о близости двух людей, которые поддерживают друг друга на протяжении очень долгого времени. Эта песня о самом отношении и не только мужчины и женщины. Слабости подвержены все и казалось бы сильные и мужественные, и дети, и люди старшего поколения. Я хочу сказать, что песня о поддержке вообще. О том, что нельзя быть жестоким как бы обстоятельства не вынуждали тебя, нельзя быть «холодным», когда от тебя ждут действий. Будьте добры к людям. Если не знаете с чего начать, то начните с самого себя, с любви в своей семье, к своим друзьям и коллегам.