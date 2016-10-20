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Влюбленные неспящие в Чарли

Влюбленные неспящие в Чарли

Одновременно в двух кинотеатрах! Не пропусти самую романтическую ночь февраля!

14 февраля в 22:00 в Чарли в ТРК Сокол на закате дня, когда воздух будет наполнен атмосферой романтики и любви, приглашаем вас на просмотр сразу двух супер премьер: «На пятьдесят оттенков темнее» и «Космос между нами» всего за 300 рублей.

А также вас ждет незабываемый вечер в честь Дня Святого Валентина: ведущий, шоу-программа, фотозона для влюбленных, тематические конкурсы и, конечно же, подарки!

Специально для пар, которые женятся в этом году, мы разыграем сертификаты на организацию, проведение, фото и видео съемки свадьбы!

Вход на мероприятие свободный!

Начало мероприятия в 22:00 в Чарли в ТРК Сокол

Начало сеансов в 22:30 в Чарли в ТРК Сокол и ТРЦ Вавилон

Билеты на сеансы в продаже на кассах кинотеатров!

«На пятьдесят оттенков темнее», 18+

Пока Кристиан Грей борется со своими внутренними демонами, Анастейша Стил вынуждена противостоять гневу и зависти тех женщин, что были с Кристианом до нее.

«Космос между нами», 16+

Межгалактическая история любви земной девушки и Гарднера Эллиота, выросшего в экспериментальной колонии на Марсе. Их роман начался в интернете, и теперь Эллиот летит на Землю, чтобы встретиться с возлюбленной…

Дата: 14 февраля 22:00
Место: Чарли в ТРК Сокол и ТРЦ Вавилон
Адрес: пр. Стачки, 25, пр. Космонавтов 2/2

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