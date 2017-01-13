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Премьера хоррора «Звонки» за день до общероссийского старта

Премьера хоррора «Звонки» за день до общероссийского старта

Премьера хоррора «Звонки» за день до общероссийского старта!

Приготовьтесь, 1 февраля в 19:00 в Чарли в ТРК Сокол вас ждет настоящий вечер ужаса!

Завораживающая шоу-программа, тематические конкурсы, розыгрыш сертификатов на квест «Звонок» и просмотр остросюжетного фильма ужасов про загадочную историю. Зло переродилось!

Молодой человек увлеченно исследует мрачную субкультуру, связанную с таинственной видеокассетой, через 7 дней после просмотра которой гибнет всякий увидевший запись. Однако, его девушка уверена, что бойфренду грозит опасность, и чтобы спасти его, она решает принять удар на себя. Её ждет немало чудовищных открытий, но самым страшным станет фильм в фильме, который прежде никто не видел.

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