Премьера хоррора «Звонки» за день до общероссийского старта





Премьера хоррора «Звонки» за день до общероссийского старта!



Приготовьтесь, 1 февраля в 19:00 в Чарли в ТРК Сокол вас ждет настоящий вечер ужаса!



Завораживающая шоу-программа, тематические конкурсы, розыгрыш сертификатов на квест «Звонок» и просмотр остросюжетного фильма ужасов про загадочную историю. Зло переродилось!



Молодой человек увлеченно исследует мрачную субкультуру, связанную с таинственной видеокассетой, через 7 дней после просмотра которой гибнет всякий увидевший запись. Однако, его девушка уверена, что бойфренду грозит опасность, и чтобы спасти его, она решает принять удар на себя. Её ждет немало чудовищных открытий, но самым страшным станет фильм в фильме, который прежде никто не видел.



Купи билет на специальный показ и получи черный коктейль в подарок!