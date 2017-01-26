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Премьера фильма «Т2 Трейнспоттинг» (На игле 2)

Премьера фильма «Т2 Трейнспоттинг» (На игле 2)

Премьера фильма «Т2 Трейнспоттинг» (На игле 2) за день до общероссийского старта в кинотеатре «Чарли»!

6 марта в 19:00 в Чарли в ТРК Сокол экшн-вечеринка! Флешмоб от фитнес-тренера, чирлидеры, брейк-данс, полезный фуршет, тематические конкурсы, розыгрыш призов и просмотр второй части нашумевшего фильма о приключениях четырех друзей!

Выиграй билеты на премьеру в официальной группе Чарли и у партнеров киносети.

Т2 Трейнспоттинг (На игле 2), 18+

Режиссер: Дэнни Бойл

Знакомые всем по культовому фильму «На игле» герои возвращаются на большой экран.

На этот раз приятели попробуют свои силы на весьма необычном поприще – в порнобизнесе.

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