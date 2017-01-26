Премьера фильма «Т2 Трейнспоттинг» (На игле 2)





Премьера фильма «Т2 Трейнспоттинг» (На игле 2) за день до общероссийского старта в кинотеатре «Чарли»!



6 марта в 19:00 в Чарли в ТРК Сокол экшн-вечеринка! Флешмоб от фитнес-тренера, чирлидеры, брейк-данс, полезный фуршет, тематические конкурсы, розыгрыш призов и просмотр второй части нашумевшего фильма о приключениях четырех друзей!



Выиграй билеты на премьеру в официальной группе Чарли и у партнеров киносети.



Т2 Трейнспоттинг (На игле 2), 18+



Режиссер: Дэнни Бойл



Знакомые всем по культовому фильму «На игле» герои возвращаются на большой экран.



На этот раз приятели попробуют свои силы на весьма необычном поприще – в порнобизнесе.