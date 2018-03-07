Премьера анимации «Невероятная история о гигантской груше» за день до общероссийского старта!
Эксклюзивно в кинотеатре «Чарли» в ТРК «Сокол»!
Сказочные приключения начинаются!
4 апреля в 19:00 в «Чарли» в ТРК «Сокол» вас ждет фруктовая вечеринка!
Веселые аниматоры, поролоновое шоу, вкусные угощения, яркая фотозона, конкурсы, подарки и просмотр мультфильма о приключениях друзей, которые отправляются в путешествие на Таинственный остров!
Вход на мероприятие свободный!
Билеты на мультфильм в продаже - на www.kinocharly.ru
Розыгрыш билетов - здесь.