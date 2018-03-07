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Премьера анимации «Невероятная история о гигантской груше» за день до общероссийского старта!

Премьера анимации «Невероятная история о гигантской груше» за день до общероссийского старта! Эксклюзивно в кинотеатре «Чарли» в ТРК «Сокол»!

Сказочные приключения начинаются!

4 апреля в 19:00 в «Чарли» в ТРК «Сокол» вас ждет фруктовая вечеринка!

Веселые аниматоры, поролоновое шоу, вкусные угощения, яркая фотозона, конкурсы, подарки и просмотр мультфильма о приключениях друзей, которые отправляются в путешествие на Таинственный остров!

Вход на мероприятие свободный!

Билеты на мультфильм в продаже - на www.kinocharly.ru

Розыгрыш билетов - здесь.

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