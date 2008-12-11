Волшебство театрального закулисья





Ростовский государственный театр кукол имени В.С. Былкова предлагает новую форму посещения театра – Театральную гостиную «Волшебство театрального закулисья». Вы и ваш ребенок становитесь участником цикла развивающих представлений, с помощью которых дети будут развивать речь, а также учиться контролировать своё тело и эмоции. Кроме того, в игровой форме ваш ребёнок окунётся в жизнь театра – сможет создавать афиши, билеты, декорации, научится различать театральные куклы и создавать свои собственные, узнает всё о различных театрах, познакомиться с их историей.

Артисты, режиссеры, художники, музыканты театра кукол откроют все тайны закулисной жизнь. Посещение театральной гостиной – это прекрасная возможность приобщить ребенка к искусству театра, обогатить его духовно и культурно. Дальнейшие посещения театральных спектаклей будут для ребёнка более интересны и полезны. Театральная гостиная дарит не только багаж знаний, навыков, умений, но и хорошее настроение, положительные эмоции.



Театральная гостиная открывает свои двери с октября 2016 и по июнь 2017 .



Не упустите возможность стать частичкой театра кукол и окунуться в мир добра и чудес.