Рисуем кошек и кроликов в технике пастели





В Ростовском областном музее изобразительных искусств пройдет мастер-класс из цикла «Семейный изопрактикум» (5+) «Рисуем кошек и кроликов в технике пастели» в честь 185 лет со Дня рождения Льюиса Кэролла.



Участники мастер-класса под руководством преподавателя создадут рисунки кошек и кроликов, животных, которых мы встречаем на страницах произведения «Алиса в стане чудес» Люиса Кэролла, 185 лет со Дня рождения которого исполняется 27 января.



Рисование животных - удивительно увлекательный процесс. Но для того, чтобы выразительно и «похоже» изображать животных, необходимо знать очень многое. На мастер-классе участники не только поработают очень интересным материалом – пастелью, но узнают, как творчески работать над образом.



«Алису в стране чудес» иллюстрировали многие художники. Особенно знамениты иллюстрации английского художника-карикатуриста сэра Джона Тенниела, хотя они не соответствуют полностью замыслу автора. Еще интересней, со множеством интересных деталей иллюстрирует «Алису в стране чудес» Артур Рэкхэм. В его рисунках очень много динамики, животные изображены предельно реалистично.



Также свою версию «Алисы в стране чудес» издал в 1963 году Туве Янссон, автор и иллюстратор истории про мумми-троллей. И, конечно, нельзя пройти мимо иллюстраций знаменитого Сальвадора Дали, который делал иллюстрации для издания, выпущенного в 1969 году издательством Press-RandomHouse. Каждый художник видел героев Люиса Кэролла по-своему, но все они обыгрывали характерные образы животных. Каждый участник мастер-класса выполнит несколько рисунков и заберет их собой.





Дата: 28 января 13.20

Адрес: пр. Чехова, 60



Стоимость билетов: 350 руб. для взрослых и 250 руб. для детей

Все расходные материалы входят в стоимость билета

Телефон для предварительной записи - 89043431391