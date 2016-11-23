Мастер-класс «Открытка ручной работы ко Дню всех Влюбленных»





В Ростовском областном музее изобразительных искусств состоится мастер-класс из цикла «Семейный изопрактикум» (5+)

«Открытка ручной работы ко Дню всех Влюбленных».



На мастер-классе участники научатся делать невероятно красивые объемные валентинки ручной работы, узнают много интересных фактов об открытках, о том, как сделать так, чтобы открытка произвела неизгладимое впечатление и ее можно было хранить годами.



Открытка ручной работы - эксклюзивное изделие, в отличие от печатной открытки, которая появилась Австрии 1 октября 1869 года. Существует множество видов эксклюзивных открыток, среди них можно назвать открытку-тоннель, открытку с сюрпризом, который открывается вместе со створками открытки и даже с вращающимися элементами. В качестве материалов для таких открыток используют различные виды дизайнерского картона, иногда даже ткань, клеи, ленты, декоративные элементы. Первые подарочные открытки существовали 5 тыс. лет назад в Китае и Египте, и дарились как правило людьми с достатком. В Европе открытки ручной работы появились в 15 веке, и были также штучными. В наше время открытки ручной работы очень популярны, главное - усвоить основные принципы и конечно разобраться в стилях, потому что открытки также несут различную стилистику. Каждый участник заберет с собой готовую открытку.



Стоимость билетов:

Дошкольники- 245 руб.

Школьники – 260 руб.

Учащиеся и студенты средне-специальных уч. заведений – 340 руб.

Пенсионеры – 370 руб.

Студенты ВУЗов – 370 руб.

Остальные категории граждан – 460 руб.

Все материалы входят в стоимость билета



Телефон для предварительной записи- 89043431391



Дата: 11 февраля 13:20

Место: Ростовский областной музей изобразительных искусств

Адрес: пр. Чехова, 60

