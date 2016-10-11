Встреча с подлинником: 185 лет со дня рождения И.И. Шишкина





«Встреча с подлинником» – цикл мероприятий, направленных на знакомство зрителей с работами выдающихся отечественных художников, хранящихся в фондах Ростовского областного музея изобразительных искусств. Зрители смогут приобщиться к подлинным произведениям искусства, многим из которых уже более ста лет.



Художник Иван Иванович Шишкин стал классиком при жизни. Эпический размах его полотен, достоверность изображения восхищают зрителей и по сей день. Шишкина называют «царем леса», ведь именно русский лес стал главной темой произведений мастера. Его влекла жажда художественного исследования природы. С любовью естествоиспытателя он изучал каждый стебель, ствол дерева, трепещущую листву на ветках, воспрянувшие травы и мягкие мхи.



В честь 185-летия со дня рождения И.И. Шишкина мы предлагаем гостям музея познакомиться с его графическими работами. Иван Иванович был виртуозным рисовальщиком, достиг основательных успехов в искусстве гравюры, работал в технике литографии и офорта. Состоял в Обществе русских аквафортистов. Об этой стороне творчества художника расскажут и покажут его подлинные работы в Ростовском областном музее изобразительных искусств.



Дата: 29 января в 13:00

Адрес: ул. Пушкинская, 115.

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