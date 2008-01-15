Творческий вечер Надежды Богословской





В Ростовском областном музее изобразительных искусств состоится творческий вечер Надежды Богословской, автора стихов и песен, исполнителя романсов.



Н. Богословская является автором двух сборников стихов: «Мелодия любви», «Осенний свет». «Любое сильное эмоциональное потрясение выливается у меня в стихи» - пишет автор в предисловии к первому сборнику. В стихах прослеживается её гражданская позиция, отношение к родным и близким. Воспеть в стихах природу – особая радость для автора. Есть письма в стихах, где она пишет о своей любви к родным. В отдельную главу выделены песни.



Её стихи подкупают искренностью и мелодичностью. А песни под гитару придают особое очарование и неповторимость её творчеству.



Н. Богословская является исполнителем своих песен, а также песен и романсов других авторов. Она является лауреатом фестивалей авторской песни. Регулярно участвует в концертах, проводимых литературными объединениями Ростова.



Дата: 12 февраля в 15:00

Место: Ростовский областной музей изобразительных искусств

Адрес: ул. Пушкинская,115

Тел. для справок 240-29-07, 240-23-33









