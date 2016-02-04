Управленческие поединки





Бизнес-клуб «Люди Как Люди» приглашает руководителей, предпринимателей, управленцев и владельцев бизнеса и всех желающих расти и развиваться на Управленческие поединки по методике В.К. Тарасова.



Управленческие поединки - это авторская социальная технология, разработанная В. К. Тарасовым и применяемая для обучения, развития и оценки руководителей и персонала.



Управленческий поединок - это интеллектуальное публичное единоборство двух игроков, где каждый стремится показать своё мастерство в решении заданной конфликтной управленческой ситуации, выступая в разных ролях. Мало только добиться результата — желательно сохранить отношения и остаться положительным героем!



Технология Владимира Тарасова «Управленческий поединок» позволяет оценить, кто из двух игроков лучше разрешил конфликтную ситуацию. Чьи решения перспективней, чья форма переговоров успешней. Чем выше мастерство управленца, тем реже ему приходиться бороться. Тем быстрее проходят переговоры. Тем легче проходит общение и лучше отношения.



Нас ждут реальные люди! Реальные кейсы из жизни!

На каждой встрече вы сможете в безопасной обстановке отточить свои навыки, познакомиться с новыми интересными людьми и просто классно провести вечер!



Первое занятие состоится уже в эту субботу

Стоимость занятия – 500 руб. Включает в себя время нахождения в Циферблате за полчаса до начала, и после мероприятия – до закрытия Циферблата. А также всё, что предоставляет Циферблат.



Дата: 28 января с 18:00 до 20:45

Место: Свободное пространство «Циферблат»

Адрес: Соколова, 46